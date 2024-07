Svolta nel delitto di Pierina Arrestato il vicino la prova nel video | Lei scoprì la relazione con la nuora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) di Lorenzo Muccioli e Francesco Zuppiroli RIMINI Le sirene delle auto della polizia squarciano il silenzio dell’alba. Prima intorno alle 5 e poi alle 10.45, quando ieri dopo quasi cinque ore trascorse in via del Ciclamino a Rimini, la carovana di forze dell’ordine ha portato via con sé Louis Dassilva, il 34enne già indagato per l’omicidio volontario e pluriaggravato diPaganelli, per cui ieri sono infine scattate le manette in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Rimini. Troppi e troppo gravi stando al giudice gli indizi che inchioderebbero Dassilva come il responsabile delle 29 coltellate che il 3 ottobre scorso hanno ucciso la ex infermiera 78ennePaganelli.