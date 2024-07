' Sono vive le 5 soldatesse in ostaggio a Gaza'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Le cinqueosservatrici e non armate rapite dai terroristi nella base israeliana di Nahal Oz il 7 ottobre, vengono tenute innei tunnel a. Lo ha riferito Shiri Elbag, madre di una di loro, Liri, dopo che ieristate mostrate nuove foto delle giovani risalenti ai primi giorni di prigionia. "Circa un mese e mezzo fa abbiamo ricevuto un segno di vita dalle ragazze (da parte delle autorità israeliane, ndr). Non ci è stato detto altro", ha spiegato in una intervista a Ynet Shiri Elbag, "sappiamo che le ragazzesopravvissute, nei tunnel, per più di sette mesi". Ieri le famiglie hanno deciso di rendere pubbliche le foto dei primi giorni di prigionia delle, ferite e contuse.