Si celebra il musical con la PM School e il Maestro Matteucci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Domani sera siil, alle 20,15 in piazzale della Libertà (Sfera grande di Pomodoro) a Pesaro. Sarà una grandissima occasione per tutti gli appassionati di musica e spettacolo. L’evento è organizzato dalla PMdi Davide Di Gregorio che con ilVittorio(sono sopra insieme nella foto,è quello a sinistra), uno dei performer più importanti d’Europa, ha ideato la serata., ha collaborato con Di Gregorio in molti programmi Rai in particolare di Milly Carlucci, il Maurizio Costanzo Show e altre produzioni Mediaset, e porta tuttora la sua arte nei più prestigiosi teatri d’Italia con Notredame de Paris, Dracula, La Tosca, la Divina Commedia, I promessi sposi, Romeo e Giulietta e in tv.