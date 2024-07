Sciopero dei mezzi di giovedì 18 luglio | gli orari a Roma Milano e in tutte le città

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Per chi è solito usare ipubblici per muoversi, la giornata del 182024 non sarà di certo facile a causa di unodi 4 ore indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La protesta interesserà tutta l’Italia, anche se le modalità e glisaranno diversi da territorio a territorio. Alla base dello, così come si legge in una nota sindacale, vi è il fatto che la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri e Internavigator “è stata interrotta per l’atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali”.