Rurouni Kenshin mostra il trailer della seconda stagione

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è una figura fondamentale nel mondo degli anime da quando il “Man Slayer” ha debuttato per la prima volta sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 1994. L’anno scorso, il Battosai ha ricevuto un nuovissimo adattamento anime che ha rivisitato gli eventi del manga originale, dando però una nuova mano di vernice. In seguito al successoprima, Liden Films riporteràa indagare sull’“Arco di disturbo di Kyoto” questo ottobre, mentre una nuova e terrificante minaccia incombe. Per dare ai fan dell’anime un’occhiata più da vicino al ritorno di, Liden ha rilasciato un nuovoche vede il Battosai originale affrontare il suo successore, Makoto Shishio. Sfortunatamente,ha avuto una pesante nube che incombe sul franchise per anni.