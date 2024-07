Roma | rapina al bancomat arrestati due uomini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) CRONACA DI– In meno di 48 ore, la Polizia di Stato diha rintracciato e fermato due cittadini romeni, rispettivamente di 35 e 34 anni, sospettati di averto un uomo di 85 anni. L’anziano, dopo aver prelevato del denaro da un, è stato seguito fino al suo condominio. Una volta entrato nell’androne del palazzo, è stato bloccato con la forza dai due individui che gli hanno sottratto il portafoglio contenente 600 euro e carte di credito, per poi fuggire. L’uomo, recatosi in banca per bloccare le carte, ha scoperto che era stata effettuata una transazione di 1.000 euro con ilrubato poco dopo la. Subito dopo, l’anziano ha sporto denuncia presso il commissariato Colombo. Gli investigatori hanno rapidamente avviato le indagini, scoprendo che la somma era stata utilizzata per una scommessa.