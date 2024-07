Reggiolo truffa pensionato con il falso incidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024)(Reggio Emilia), 17 luglio 2024 - Ha messo a segno ladel, sabato scorso nel parcheggio del nuovo supermercato Conad di, facendo credere a undi 87 anni di aver danneggiato la sua auto durante una manovra di svolta. L’anziano è caduto nel tranello, pensando di aver davvero urtato l’altro veicolo. Tanto che si è recato a un vicino bancomat per prelevare 350 euro da consegnare altore. Una volta tornato a casa e raccontato l’episodio al figlio, ci si è accorti che era un tranello, subito denunciato ai carabinieri della caserma locale. Grazie alle immagini della videosorveglianza si è risaliti all’auto usata daltore per allontanarsi. Un riconoscimento fotografico ha poi confermato i sospetti. Si è arrivati a un uomo di 31 anni, residente in provincia di Siracusa, che è stato denunciato per