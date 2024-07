Premio | Silvestro FI Eccellenze del Sud motore di crescita per il meridione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024), “ildel Sud rappresenta un momento di riflessione e valorizzazione” “Ildel Sud’ rappresenta non solo una celebrazione delle straordinarie realtà del nostro, ma anche un importante momento di riflessione e valorizzazione delle risorse e dei talenti che caratterizzano queste terre. Un concept nato all’interno del Terronian Project, iniziativa socio-culturale ambiziosa e lungimirante ideata dall’artista partenopea Shara (Sarah Ancarola), con l’obiettivo di mettere in luce il buono e il bello del Sud Italia in ogni campo e settore. Con il sostegno del maestro pizzaiolo Salvatore Di Matteo, è divenuto un marchio distintivo delle realtà imprenditoriali di qualità”. Così il senatore di Forza Italia Francescopresentando ildel Sud 2024’.