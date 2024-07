Parma locale chiuso dopo accoltellamento e rissa con 50 persone | Pericoloso per i cittadini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024),17 luglio 2024 – Un luogoper la sicurezza dei: questa la motivazione che ha spinto la questura dia chiudere undi via del Taglio, frequentato da pregiudicati. All’alba di domenica è stato infatti teatro di un. E non sarebbe l’unico episodio del genere: è emerso che poco prima, nel giardino del, aveva avuto luogo una, iniziata da due uomini e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di. Anche in passato, nello stesso, c’erano state liti con feriti. Un addetto alla sicurezza è stato ferito, con un prognosi di 20 giorni per ferite al torace, all’addome e al dorso. Né il proprietario, né i suoi dipendenti avrebbero allertato le forze dell’ordine. Sempre nella mattina di oggi è stata annunciata la chiusura di un altroparmense, per carenze dal punto di vista igienico-sanitario.