Osimhen-PSG ci siamo! Contatto diretto ADL-Al Khelaifi le ultime

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Victorverso il Paris Saint Germain, finalmente ci! Arriva la svolta, tutto si può chiudere entro 48 ore: ecco cosa sta succedendo.ormai arrivati ad un punto cruciale nell’evoluzione del caso Victor: il futuro del calciatore nigeriano sembra ormai definito ed il ritorno in Francia sembra la pista più concreta da seguire. In queste ore ci sarebbe stata un’accelerata importante legata proprio ad untra le parti, con il presidente Aurelio De Laurentiis che avrebbe preso in mano la situazione per arrivare a chiudere l’affare in tempi brevi. Non più di 48 ore per definire il tutto, o almeno questo è quanto scrive oggi ‘Il Mattino’:ed il Napoli dovrebbero separarsi in arco di tempo molto breve, con l’attaccante azzurro pronto a sposare la causa parigina.