Non infango il mio nome per uno youtuber | il nipote di Muhammad Ali rifiuta il pugile Jake Paul che sfiderà Mike Tyson

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Avrei guadagnato tre milioni di dollari, ma sono un Ali e non spendo il mionel fango con gente come“. Categorico Nico Ali Walsh: ildiAli, non ha intenzione di strumentalizzare il celebreper una sfida sul ring contro uno. Tutta una questione di soldi e visibilità: un gioco che ad Ali jr. non piace e a cui non vuole partecipare. “muove una enorme mole di situazioni, una mia sconfitta sarebbe una piccola cosa per la boxe, ma se manipolata e visto ilche porto potrebbe suonare diversamente” ha dichiarato ildi Cassius Clay ai microfoni di Sky Sports., ma soprattutto personaggio del web, ildiè diventato celebre negli ultimi mesi per la sfida lanciata all’ex campione. Lo show non fa per Nico Ali Walsh: tutti gli sforzi sono indirizzati sul ring.