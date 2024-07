Nell’immaginario comune il liceo artistico è per chi non vuole studiare ma non è così

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pisa, 17 luglio 2024 - "Molto spesso la scuola è agli onori della cronaca per i disservizi o per fatti di cronaca o per episodi di bullismo, questa volta vorrei che la scuola potesse ricevere un pubblico ringraziamento.IlF. Russoli è una scuola eccellente e credo sia giusto poter ringraziare i docenti, la preside e i collaboratori scolastici per il pregevole lavoro che svolgono quotidianamente. Purtroppo,e forse con uno sguardo superficiale di una parte dell’opinione pubblica ilviene liquidato come una scuola “facile” per ragazzi con poca voglia dima questa non potrebbe essere una visione più miope e scorretta. La nostra esperienza come famiglia non potrebbe essere più lontana.