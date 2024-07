Le previsioni meteo per la giornata del 18 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma Tempo stabile per tutta lacon cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +21°C e +38°C. Lazio Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio attesi isolati rovesci sulle Alpi centro-orientali, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo ancora isolati piovaschi sui rilievi dell’Alto Adige. AL CENTRO Cieli sereni al mattino. Al pomeriggio instabilità localizzata in Appennino tra Marche e Umbria. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.