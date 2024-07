Le multiproprietà sono diventate la normalità in Europa

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Prendete una città che ha meno abitanti di Bolzano, mettetela in una regione dove c’è un solo club di calcio egemone, e portatela in Champions League. In un mondo virtuale, diciamo su Football Manager, basterebbero dedizione e intuizioni da gamer per farcela. Nella vita reale, invece,servite tre cose: 81 punti nella Liga spagnola, il capocannoniere del campionato e due striminzite righe di comunicato. “L’Assemblea straordinaria degli azionisti del Girona FC tenutasi oggi ha approvato la nomina di Matthew Shayle, Edward Hall e Paul Hunston come nuovi membri del Consiglio di amministrazione”. È il primo luglio e il Girona, con questo nuovo assetto del consiglio d’amministrazione, ha di fatto messo piede in Champions.