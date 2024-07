Inter-Lugano oggi in tv | orario canale e diretta streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni con, eventualeed eventualedell’del precampionatodei nerazzurri di Simone Inzaghi. Alle ore 18.30 di mercoledì 17 luglio primo appuntamento per i campioni d’Italia in preparazione a una stagione intensa con tantissime partite da giocare e obiettivi ambiziosissimi. Al BPER Training Center si gioca la consueta partita contro gli svizzeri che apre il precampionato dei nerazzurri, chi riuscirà a spuntarla?IN TV?si terrà alle ore 18.30 di mercoledì 17 luglio e non è prevista, stando alle informazioni attuali, alcunatv o, visto che la partita è a porte chiuse e non accessibile al pubblico. In ogni caso, vi terremo informati in tal senso. Sportface.it vi aggiornerà in tempo reale con lascritta.