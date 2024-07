Gears of War | E-Day potrebbe arrivare su PS5? Un annuncio di lavoro lo suggerisce

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 17 luglio 2024)of War: E-Day, il nuovo capitolo della saga sparatutto sviluppata da The Coalition, per ora previsto solo su Xbox Series X/S e PC,essere rilasciato per la prima volta anche su PlayStation. Infatti, sembrerebbe che The Coalition stia cercando una figura che abbia familiarità con il PlayStation Network. La notizia proviene da un post rilasciato su X da @ZubyTech, il quale mostra un’offerta di, pubblicata da The Coalition. L’azienda offrirebbe una posizione da Senior Online Client Engineer, un ruolo che deve contribuire al lato multigiocatore del videogioco. Come potete leggere sotto, la figura dovrà quindi: “occuparsi dell’economia di gioco, della gestione delle sessioni, delle statistiche dei giocatori, dei contenuti generati dagli utenti, del matchmaking e della gestione generale dei contenuti“.