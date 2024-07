Gardaland festeggia il 49 compleanno con Monopoly Gardaland Resort

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) CASTELNUOVO DEL GARDA – Quello che una volta era solo un piccolo parco divertimenti sulle sponde del lago di Garda, fra due giorni, il 19 luglio celebrerà il suo 49° anno di attività con le sue 40 attrazioni ed una programmazione ricca di spettacoli imperdibili, circa 30 punti ristoro, un LEGOLAND Water Park al suo interno, un SEA LIFE Aquarium e 3 hotel a tema.nel corso di questi anni è diventato per le famiglie italiane il principale punto di riferimento in fatto di divertimento, e oggi è riconosciuto non solo in Italia ma anche all’estero come leader nell’intrattenimento, una vera e propria destinazione turistica per famiglie e gruppi di amici. Per celebrare i 49 anni del parco è stata pensata un’edizione speciale ditargata