Fi-Pi-Li a pagamento? Giani spinge Cna al contrattacco | Scelta ingiusta

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il pedaggio per i mezzi pesanti in Fi-Pi-Li torna a occupare le agende politiche. E a scatenare polemiche. Are sull’acceleratore è il presidente della Regione, Eugenio. "Toscana Strade Spa è l’unica soluzione per far fare un salto di qualità ai lavori sulla Fi-Pi-Li – ha detto ieri - che devono essere di progressivo allargamento dove possibile, per realizzare terze corsie e corsie d’emergenza. Oggi, visto che le risorse pubbliche non ci sono, creare una società che in una prima fase sarebbe sostenuta dalla Regione, ma poi riceverebbe risorse dal pedaggio dei tir, è necessario. Da settembre ho portato l’atto costitutivo, la proposta di convenzione e i progetti di fattibilità in Consiglio regionale, che non ha sbloccato la pratica. Spero che lo faccia alla svelta perché code e disagi non sono più tollerabili".