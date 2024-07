Castelfidardo linea verde Si comincia dal portiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Primo volto nuovo in casaper la prossima stagione che coincide anche con il numero 1. Perché il primo innesto nella neopromossa squadra fidardense è unclasse 2004, Orion Elezaj. Come ilproviene dall’Eccellenza dove è stato protagonista tra i pali nelle scorsenstagioni indossando le maglie di Atletico Gallo Colbordolo prima e K-Sport Montecchio poi.giovane, ma molto interessante, si tratta di una prima pedina fondamentale in casa bianco, con la dirigenza fidardense sempre attenta ai profili giovani e di sicuro avvenire. Dovrebbe sostituire Sarti che lasciaper motivi di studio. ‘’Sono molto contento di essere arrivato in una piazza importante come- afferma Elezaj -. Ringrazio il mister e la società per avermi dato questa opportunità.