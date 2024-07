Calenda indagato per il tweet su Mastella | o il Senato gli concede l’immunità o va a processo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Carloper une si ritrova appeso alla decisione del. Il gip di Roma Costantino De Robbio ha chiesto a Palazzo Madama sereal leader di Azione. Altrimenti dovrà andare aper difendersi dall’accusa di diffamazione. La storia comincia il 3 aprile, quando in vista della campagna elettorale per le elezioni europeecritica su X la scelta di Emma Bonino di dar vita alla lista Stati Uniti d’Europa insieme a Matteo Renzi e ad altri centristi. «Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e. La cultura della mafia è l’opposto dei valori europei», scrive. Il sindaco di Benevento e leader centrista Clementereplica: «Querelo». E cosìfiniscedalla Procura di Roma con l’accusa di diffamazione aggravata.