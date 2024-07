Calciomercato Milan tre club di Premier League vogliono Alexis Saelemaekers La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 17 luglio 2024), diversidisi muovono per l’esterno d’attacco rossonero. Ecco laIl futuro dipuò essere ine nelle ultime ore diversidel campionato inglese hanno inserito l’esterno d’attacco belga nella lista del desideri. Il jolly rossonero è reduce da una grande stagione vissuta con la maglia del Bologna. Ilrossoblù, però, ha deciso di non riscattare il giocatore classe 1999.è, così, tornato ale ha iniziato la preparazione con il nuovo allenatore Paulo Fonseca. Secondo le ultime indiscrezioni, però, il belga non è più nei piani deldi via Aldo Rossi e Moncada sarebbe, quindi, pronto ad ascoltare offerte per l’ex Bologna. Dalla, intanto, ci sono tre squadre che stravedono per il giocatore di proprietà del