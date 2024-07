Calcio Serie D L’under Di Sabatino per la Vigor Senigallia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Arriva il 2005 dal Chieti, un giocatore offensivo che ha già disputato alcuni incontri in D, 17 Luglio 2024 – Altro annuncio allache, come anticipato anche questo da giorni da Vallesina Tv, tessera il trequartista Di, classe 2005. L’età del nuovo giocatore, originario di Penne in Abruzzo, consente di inserirlo in quota under: dovranno essere utilizzati infatti nel torneo 2024-25 diD un 2004, un 2005 e un 2006. Ettore Diè reduce dall’esperienza in maglia Chieti, dove arrivò in prestito dal Pineto dopo la promozione inC degli abruzzesi biancoazzurri. Nella sua giovane carriera, ha vestito anche la maglia dell’Alba Adriatica, dopo essere passato per le giovanili di Teramo e Ascoli.