Bertuzzi numero uno Acer | Ecco le risorse che cercavamo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "è uno strumento per l’attuazione delle politiche abitative dei Comuni. Con questa operazione di sistema si andrà a ripristinare e rifunzionalizzare un immobile sul quale da tempo stavamo cercando fonti di finanziamento per la ristrutturazione". Interviene così Marco, presidente diBologna celebrando in questo modo l’accordo con il Comune per la concessione trentennale all’amministrazione e senza oneri dell’edificiodi via Carracci. Quindi, in sostanza: "il Comune mette i soldi e noi ripristiamo lo stabile per cui da tempo cerchiamo", continua. L’cittadina, inoltre, ha esposto una denuncia dopo l’occupazione di ottobre 2023, che - fanno sapere dal Comune- l’ente della casa ha dato la disponibilità a rimettere. Mentre, "è vero che il Comune corre il rischio che una volta terminato il bando gli occupanti non lascino la casa.