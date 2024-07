Baseball | Italia fuori dalle prime quattro in Haarlem Week 2024 Fatale l’ottavo inning con Cina Taipei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’giocherà la finale per il 5° e 6° posto alla. La squadra azzurra, rimasta con la necessità di battere(Taiwan) per sperare in un raggiungimento delle migliori, deve invece cedere di fronte al team asiatico per 3-5 in virtù di un finale di gara non certo fortunato. L’ultimo confronto azzurro sarà con la Spagna, giàda qualsiasi gioco per i posti che contano. Le cose per l’sembrano mettersi subito bene, con Morresi che subito guadagna la base su ball e poi, una volta rubata la terza, sfrutta il singolo a destra di Carrera per siglare l’1-0. Un paio di occasioni di allungare gli azzurri le hanno: quella grossa è in mano a Gamberini nel quarto: doppio, poi va in terza, quindi c’è il walk di Monello, ma la difesa asiatica tiene. Softball: l’a caccia della storia.