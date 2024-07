Arriva Olimpionary il dizionario dei termini sportivi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) AGI - è in libreria Olympionary, ildei. Un testo, scritto da Livio Frittella per Efesto Editore, quanto mai attuale dato l'approssimarsi delle Olimpiadi di Parigi. La pubblicazione racconta di 38 sport (inclusi nei programmi delle edizioni dei Giochi Olimpici da Rio 2016 a Los Angeles 2028) attraverso iche li caratterizzano. Con i suoi oltre 6.000 lemmi - tecnici, gergali e colloquiali - è un'opera unica e di ampio respiro, un testo di riferimento in grado di orientare nella miriade di vocaboli, italiani ma anche di altre lingue, impiegati dagli addetti ai lavori, sia negli sport meno popolari, sia in quelli con una più vasta audience.