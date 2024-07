Arriva il traghetto elettrico volante che si guida con un joystic | i primi viaggi da ottobre ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Stoccolma si prepara a fare un balzo nel futuro del trasporto marittimo con l’introduzione del Candela P-12, un rivoluzionario”. Questo aliscafo, dotato di tre ali in fibra di carbonio (“foil”) e alimentato da una batteria al litio, è in grado di sollevarsi dall’acqua e “volare” a un metro dalla superficie, riducendo drasticamente l’attrito e il consumo energetico. Andrea Meschini, responsabile dei test di ricerca e sviluppo del P-12, ha dichiarato: “La nostra missione principale è sempre stata quella di rendere il trasporto marittimo efficiente, sostenibile e privo di combustibili fossili. Questo aliscafo consuma fino all’80% di energia in meno rispetto a un’imbarcazione convenzionale e può raggiungere velocità fino a 55 km/h“.