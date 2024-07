Anzio sequestrata la droga dei falò | due arresti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 luglio 2024), i carabinieri sequestrano ladei “”. Due le persone finite in manette per spaccio: sequestrati 6,5 kg di hashish destinata al mercato del litorale sud, in particolare per le spiagge. Ladai Carabinieri – (ilcorrieredellacitta.com) Con la stagione estiva ormai entrata nel vivo l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno dello spaccio, specie sul litorale e sulle spiagge, resta alta. In tal senso ad(Roma) nelle ultime ore i Carabinieri della vicina Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato due uomini, un 33enne e un 25enne, cittadini marocchini. Durante un servizio di controllo infatti, una pattuglia ha controllato una Fiat Panda, con a bordo i due. Insospettiti dall’atteggiamento e dai loro precedenti, i Carabinieri hanno perquisito l’auto, trovando all’interno sei chili e mezzo di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi.