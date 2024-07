Traffico di droga sette arresti nel pistoiese Inchiesta partita da una dose letale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 16 luglio 2024 –, tre obblighi di presentazione e un divieto di dimora al termine di una complessa attività di indagine dei carabinieri di Pescia che ha portato all’emissione, da parte del Gip del Tribunale di Pistoia, di undici misure cautelari nei confronti di nove nordafricani e due italiani ritenuti responsabili a vario titolo del reato spaccio di stupefacenti aggravato in concorso e, per uno di essi, del reato di morte come conseguenza di altro reato. L’indagine ènel mese di giugno del 2023 a seguito del ricovero presso l'ospedale di Pescia di una giovane ragazza, deceduta qualche giorno dopo per cause presumibilmente legate all'uso di cocaina.