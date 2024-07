Senza la Fede non si ottiene nulla nella vita ecco il vero segreto del Ct delle Furie Rosse campioni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 16 luglio 2024) In un’intervista alla vigilia della finalissima di Euro 2024 l’allenatore della Spagna Luis de La Fuente aveva spiegato in anticipo perchè pensava di portare a casa il trofeonotte di Berlino, la Spagna si è laureata per la quarta volta Campione d’Europa di calcio battendo in finale l’Inghilterra giunta a un passo dal sogno per la seconda volta consecutiva. L’invincibile armata di Luis De la Fuente ha strameritato il titolo, con un en plein travolgente fatto di sette vittorie su sette partite disputate: 3-0 alla Croazia, 1-0 all’Italia, 1-0 all’Albania, 4-1 alla Georgia, 2-1 alla Germania, 2-1 alla Francia, 2-1finalissima all’Inghilterra. Lain Dio è tutto per il tecnico iberico – Notizie.com – Ansa foto Nato ad Haro, sulle rive del fiume Ebro, nel 1961, De la Fuente è stato un buon difensore, ha trascorso la carriera tra i Paesi Baschi e il Siviglia.