Roberta Metsola confermata presidente dell’Europarlamento con maggioranza record Orgogliosa di essere qui non vi deluderò

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 2024 – Si è conclusa la votazione, a scrutinio segreto, per l’elezione della nuovadel Parlamento Europeo.è stata rialla guida dell’assemblea con 562 voti, una. L'eurodeputata maltese guiderà l'Eurocamera per i prossimi due anni e mezzo. Durante il breve discorso che ha preceduto il voto,ha ricordato il suo predecessore, David Sassoli (Pd), “a cui importavano le persone più di qualunque altra cosa”. Sassoli è morto pochi giorni prima che lei cominciasse il suo mandato. “Allora promisi che ne avrei onorato il lascito. Rinnovo oggi questa promessa”, ha annunciato lauscente.ha garantito che il suo impegno sarà rivolto a “rafforzare il Parlamento europeo”, in modo che possa diventare “la ‘power house’ legislativa e politica che vogliamo che sia”.