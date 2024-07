Rapine e furti a Roma con armi minacce e fughe | 4 arresti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Quattro persone sono state arrestate in quanto gravemente indiziate dei reati di furto aggravato e rapina, nel quadro delle operazioni della polizia per contrastare i reati di tipo predatorio. Nei giorni scorsi, gli investigatori del commissariato Porta Maggiore hanno messo in manette un 29enne di cittadinanza senegalese nei pressi della metro C, a seguito di un’accurata indagine. Il furto risalirebbe ad aprile, quando ha avvicinato e minacciato un coetaneo italiano con una bottiglia, obbligandolo ad andare insieme a uno sportello bancomat per prelevare 120 euro. Arrestato anche un 38enne cileno – già noto alle forze dell’ordine – che avrebbe agito in concorso.