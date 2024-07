Rahal Takil morto in un incidente nel cantiere di ristrutturazione di una casa privata a Noriglio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 16 luglio 2024) Tragedia sul lavoro nel Trentino. Un operaio di 48 anni èin un infortunio neldidi una, frazione di Rovereto, in Vallagarina. La vittima è, 48 anni di origini marocchine e residente a Brescia. A travolgere, per cause in corso d’accertamento, alcune pareti in legno prefabbricate che stava scaricando con una gru. Carico pesante almeno 15 quintali che si è sganciato, schiacciando. Vani i tentativi di rianimarlo di sanitari, vigili del fuoco volontari ed équipe dell’elisoccorso, arrivati in breve tempo. Sul posto, per i rilievi, anche Polizia e tecnici dell’Uopsal.lascia tre figli.