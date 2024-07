Prosegue l’ondata di caldo intenso | tempo soleggiato su tutta la Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 luglio 2024) Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Una nuova espansione dell’anticiclone dal nord Africa all’Europa meridionale e orientale impedirà per diversi giorni alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l’Italia, garantendo pertanto una prevalenza dianche sulla nostra regione. Le temperature risaliranno gradualmente nei prossimi giorni, dando luogo alla prima prolungata ondata didi questa stagione estiva sulla Lombardia. Martedì 16 luglio 2024previsto: in mattinata sull’intera regione. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi Prealpini addensamenti cumuliformi con possibilità di qualche piovasco, altrove cielo sereno o poco nuvoloso.