Prima apparizione di Trump dopo l’attentato | l’ex presidente alla convention repubblicana con l’orecchio bendato Scelto J D Vance come vice

(Di martedì 16 luglio 2024)conDonaldfa la suapubblicain Pennsylvania:è arrivatoin corso a Milwaukee con una vistosa fasciatura alferito durante la sparatoria. Il tycoon, arrivato senza la moglie Melania, è stato accolto da una standing ovation., che ha alzato il pugno, ha poi arringato la folla gridando “lottiamo, lottiamo” cosìfatto subito. JUST IN: Donaldappears in public with a bandage on his ear for the first time since being shot. pic.twitter.com/FsrbBgvoFA — BRICS News (@BRICSinfo) July 16, 2024 J.D.Nel frattempo è stato annunciato il nome di colui che, qualorafosse eletto, ricoprirà il ruolo didegli Stati Uniti d’America: si tratta del 39enne J.D.