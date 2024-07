Perché il progetto Manhattan si chiamava così?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo il successo ottenuto dal film Oppenheimer di Christopher Nolan, la storia dele del modo in cui si arrivò alla realizzazione della bomba atomica è tornata prepotentemente alla ribalta. Alcuni aspetti, però, di questa operazione segretissima ancora non sono perfettamente chiari. Uno, ad esempio, sono le motivazioni che hanno portato proprio a scegliere il nome in codice. Ovviamente si tratta di una scelta operata da una strategia di segretezza. Era fondamentale, infatti, che la Germania nazista non venisse a conoscenza di nessun avanzamento da parte degli Stati Uniti per quanto riguarda l’eventuale realizzazione di unatomico. Per questo motivo, dunque, si sceglie un nome che faccia riferimento al quartier generale dell’organizzazione, ubicato proprio a New York.