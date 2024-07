Pegaso d’Oro a Jasmine Paolini Pronto anche il Gonfalone d’Argento | Celebriamo il suo grande esempio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Lucca, 16 luglio 2024 – Il 2024, specialmente in questi primi mesi, è senza dubbio nel segno della stella di. Vittoria nel torneo 1000 di Dubai, vittoria nel doppio agli internazionali d’Italia di Roma e al torneo di Linz con Sara Errani, finalista in doppio e singolo al Rolland Garros e prima italiana finalista a Wimbledon. Il gotha del tennis e dello sport mondiale, tutto in pochi mesi.in poche settimane è diventata una eroina nazionale, capace di diventare numero 5 del mondo proprio ieri, idola indiscussa della sua Bagni di Lucca e della Versilia, essendo lei tesserata al Tennis Italia di Forte dei Marmi. Ma adessola Regione Toscana ha in mente di insignire la classe ’96 con due riconoscimenti molto importanti.