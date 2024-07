LIVE Italia-USA 0-1 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | statunitensi in vantaggio dopo il primo inning

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:22 Battuta in foul per Sheldon. 21:20 Lacatena eliminata con un triplo strike. SECONDO21:18 Gli Stati Uniti conducono 1-0il, la corazzata a stelle e strisce è stata brava a sfruttare la situazione in cui si era trovata anche l’a inizio match. 21:16 Rimbalzante verso la seconda base, arriva la seconda eliminazione e, purtroppo, anche ilpunto con Mc Cleney. 21:15 Brutto lancio di Toniolo, Mc Cleney avanza fino alla terza base. 21:14 Eliminazione su Flippen, la statunitense non riesce a raggiungere la prima base. 21:13 4 ball e uno strike ai danni di Mc Cleney. 21:11 Prima fase difensiva per l’, la lanciatrice sarà Toniolo. 21:10 Strikeout per Gasparotto, Faraimo ingiocabile. L’non segna punti nella parte alta. 21:08 Filler viene colpita, corridori agli angoli per l’