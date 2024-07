Lavoratori in nero e carenze strutturali chiuse due aziende

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoin: sequestrate duee denunciati i rispettivi titolari. È accaduto a Trecase, dove i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato una serie di controlli nelle attività commerciali e nelle imprese.Durante le operazioni – effettuate con il supporto del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli – sono stati denunciati due imprenditori. In una prima azienda, che si occupa di vendita e deposito di legname, i militari hanno denunciato la titolare perché hanno trovato un lavoratore insui due impiegati al momento delle verifiche. Nella seconda, anch’essa attiva nel campo della lavorazione del legno, i carabinieri hanno denunciato il titolare della ditta individuale in quanto due dei trepresenti sono risultati non assunti.