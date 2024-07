Il piccolo Tibet è il più amato dagli italiani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) A Livigno la cura del cliente è un’arte. La località valtellinese si conferma la stazione sciistica più amataper il miglior customer care: un titolo che arriva dalla terza edizione della ricerca Italy’s Best Customer Service 2024/2025. Il servizio clienti è di grande rilevanza nel turismo italiano, rappresentai infatti il punto di contatto diretto tra un’azienda e i propri clienti e uno strumento per costruire e confermare la fedeltà dei consumatori, così come migliorare la reputazione aziendale. E Livigno, da sempre, coccola i suoi clienti per fidelizzarli. L’indagine indipendente condotta da Statista, fornitore leader di dati di mercato e di consumo, ha coinvolto oltre 15milaper valutare diversi aspetti del servizio clienti di numerose aziende.