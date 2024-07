Il Museo d’Arte del Bosco della Sila e le sue residenze d’artista Il primo appuntamento con De Scisciolo Dammone Sessa e Brullo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)artistiche: luoghi magici in cui gli artisti sperimentano, si confrontano, si contaminano con critici, curatori, addetti ai lavori, ma anche poeti. E’ l’iniziativa del Mabos, ildeliniziata già dall’annosua fondazione nel 2017. “Quest’anno – spiega la direttrice Elisa Longo – abbiamo deciso di rafforzare la convivenza tra visione poetica e artistica dando vita alle Stanze di Vita Immaginaria, da collaudare entro il perimetro di terrazzamenti boschivi scelti da ciascun artista per la collocazionepropria opera, poi ‘abitati’ da un poeta”. In collaborazione con il collettivo La Masnada, da 25 anni attivo sul territorio con azioni di diffusione e valorizzazioneparola poetica, saranno invitate a partecipare alcune delle personalità più incisive nel panoramapoesia contemporanea.