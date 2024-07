I vigneti nati dove un tempo c’era un ghiacciaio ne serbano il ricordo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 luglio 2024) BiografiaClasse 1984, tre figli, nel 2015 raccoglie il testimone dalla madre Sandra e, con la benedizione del nonno Enrico Braggiotti, abbandona i codici dell’avvocatura per dedicarsi apieno alle vigne tra cui è cresciuta fin da bambina. Ne sposa la filosofia e mette testa e cuore in questo progetto che mira a proporre vini legati al territorio ma con un respiro internazionale. Non contenta nel 2023 torna sui banchi di scuola per seguire, all’università di Pollenzo, un executive master in cultura e management del vino. «Per studiare quello che ho imparato sul campo, in vigna e in cantina, rivela Francesca». Qual è la tua zona del vino del cuore?Il Canavese, l’ultimo pezzo di Piemonte prima della Valle d’Aosta. Perché proprio questa?È un territorio affascinante, probabilmente meno conosciuto di quanto merita.