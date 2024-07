Fipe rivendica | Tutti i ristoranti sono imprese turistiche non solo quelli degli hotel In palio un tesoretto da oltre 25 miliardi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 16 luglio 2024) Uno dice “ristorante” e pensa che le tavole in Italia siano tutte uguali, almeno di fronte alla legge. Come i cittadini. Invece no. Citavole e tavole. Per esempio, se un ristorante si trova all’interno di un albergo è considerato impresa turistica. Se invece si trova al di fuori di una struttura alberghiera è considerato semplicemente impresa di ristorazione. Che differenza volete che faccia? Saràuna questione amministrativa. Certo, ma se pensiamo cheil Pnrr – ovvero il volano dell’economia post Covid che dovrà spingere Pil e crescita nei prossimi anni – per il turismo mette a disposizione ben 2,4"per progetti di investimento in turismo e cultura", si capisce bene quale sia la posta in gioco.