F1 i precedenti della Ferrari in Ungheria Budapest è una bestia nera per Charles Leclerc

(Di martedì 16 luglio 2024) Domenica 21 luglio 2024 si assisterà a quella che è ormai diventata una “classica estiva” del Mondiale di Formula 1. Il Circus sarà infatti di scena all’Hungaroring, dove si disputerà la 39ma edizione iridata del Gran Premio d’, entrato in calendario nel 1986 e da allora sempre presente nel programma del campionato. Il rapportocon il Paese magiaro è buono. Non eccezionale, perché la McLaren ha vinto di più. Cionondimeno, il Cavallino Rampante ha ottimi ricordi del tracciato edificato alle porte di. Qui è arrivata la certezza matematica di un Mondiale piloti (2001) e di tre Mondiali costruttori (2001, 2002, 2004). Insomma, negli anni del dominio, capitava di chiudere i conti in piena estate! Complessivamente, la Scuderia di Maranello ha raccolto 7 vittorie con cinque piloti diversi.