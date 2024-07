Dopo quaranta anni nell’Arma in pensione il maresciallo Antonini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Va indei carabinieri ilNicola. Originario di Guidonia, il luogoteneteha cominciato la sua carriera militare nei carabinieri nel 1987, ha frequentato il quarantesimo corso e nel 1989 è entrato a far parte della Compagnia dei carabinieri di Civitanova, nella stazione di Porto Potenza Picena. DagliNovanta fino al 2000 è a Macerata, poi nella Compagnia dei carabinieri di Civitanova.ha affiancato tutti i comandanti di Compagnia che si sono susseguiti, da Domenico Candelli, a Enzo Marinelli, da Massimo Amicucci all’attuale comandante Angelo Chiantese. Tante le indagini e le operazioni condotte neglidi lavoro in divisa. Un punto di riferimento per gli ufficiali che lo hanno avuto al loro fianco durante il periodo di comando e i colleghi, ma anche per i cittadini che si sono affezionati ad un ...