Bucci a Bologna Allenerà i portieri

(Di martedì 16 luglio 2024) Lucasarà il nuovo preparatore deidelche disputerà la prossima Champions League agli ordini di mister Vincenzo Italiano. L’ex numero uno granata, originario di Busana, tornerà infatti in Italia dopo l’esperienza al Cf Montreal e collaborerà con un altro top come Gianluca Pagliuca che sarà invece il responsabile di tutta l’area tecnica deidel settore giovanile rossoblu. Persi tratta di un ritorno al recente passato visto che era già stato aldal 2015 al 2022 dove aveva fatto crescere anche il ‘nostro’ Francesco Bardi. Mentre l’ex portiere granata Martin Turk (9 gettoni nel 2022-2023 per lo sloveno) è stato ceduto a titolo definitivo dal Parma al Ruch Chorzow, in serie B polacca.