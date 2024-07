Andy Diaz debutta all’aperto | il recordman triplo verso Parigi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 luglio 2024) LIVORNO –: ilin questo 2024. Ilitaliano del saltocon 17.75 messo a segno un anno fa, tolto al suo allenatore Donato dopo venti anni, torna in gara dopo l’infortunio a San Vendemiano, Treviso, mercoledì 17 agosto in preparazione delle Olimpiadi di, cittadino italiano, Atletica Libertas Unicusano Livorno e Fiamme Gialle, torna in gara a tre settimane dalla qualificazione olimpica di. Potrà indossare la maglia azzurra il primo agosto 2024. Ascende in pedana il 7 agosto 2024. Il due volte campione Diamond League dunque in pedana mercoledì 17 luglio a San Vendemiano (Treviso) nel quarto Meeting Internazionale ATL-Etica – quinto Memorial prof. Ivo Merlo, l’unico test di efficienza pianificato prima delle Olimpiadi.