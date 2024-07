WWE | Messaggio criptico dei Wyatt Sicks su X in attesa di un nuovo VHS a Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dal debutto di grande impatto del 17 giugno scorso ihanno catturato l’attenzione del pubblico grazie all’idea di utilizzare il vecchio formato delle VHS per mostrare piano piano i volti e i piani della stable. Perno di ogni video il dualismo Uncle Howdy/Bo Dallas, ma a partire dalla scorsa settimana tramite i video hanno iniziato a mostrare gli altri volti della stable e, come detto nei giorni scorsi, ilvideo di questa settimana dovrebbe essere incentrato suò personaggio di Eric Rowan. Ad un giorno dalla messa in onda di Raw, la fazione ha aggiunto un po’ di mistero tramite unscritto su X. Speranza Dopo aver postato nei giorni scorsi un frame in cui era possibile riconoscere la sagoma di Eric Rowan, ieri il profilo deiha postato l’immagine distorta della maschera da pecora utilizzata da Rowan nellaFamily con scritto sopra “Speranza”.