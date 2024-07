Trump annuncia il suo vice per la corsa alla Casa Bianca | è J D Vance

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Attraverso il social Truth è statp reso noto il nome delpresidente scelto daper la sua: è James David. Ex venture capitalist, 39 anni, da un anno senatore dell’Ohio, noto per il suo bestseller del 2016 Hillbilly Elegy, una ‘Elegia americana’ che racconta una famiglia e una cultura (quella degli Appalachi) in crisi. In passato era stato tra i critici del tycoon. Un nome scelto per mobilitare la base, anche se privo di esperienza politica.Leggi anche: De Kerckhove: “? Se l’è un po’ cercata, è un guerrafondaio e manipolatore” I delegaticonvention repubblicana hanno approvato una nuova piattaforma del partito che abbraccia le posizioni politiche del presunto candidato Donald, compreso un approccio che lascia agli Stati ogni decisione sulle restrizioni all’aborto, abbandonando la posizione di lunga data del partito a favore di un bando nazionale dell’interruzione di gravidanza.