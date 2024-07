The Legend of Zelda | Echoes of Wisdom Link sarà giocabile!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non è solo la monarca ad essere: inoftornerà anche lo storico eroe di Theof, l’immancabileSebbene il maggior punto di forza rivelato inizialmente nel primo trailer di Theofoffosse il debutto canonico dell’eponima principessa come protagonista, il caro vecchionon se ne resterà certo in disparte a guardare. Certo, la regnante calcherà il palcoscenico godendosi i riflettori, ma non mancherà di condividerli con l’aitante cavaliere in verde ritrovatosi improvvisamente a fare da donzella in pericolo. A rivelarlo è la valutazione ESRB del gioco, secondo la quale persino il gameplay di stampo più classico farà parte dell’equazione grazie all’eroe dalle tinte smeraldo.