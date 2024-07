The Family anticipazioni 15-19 luglio 2024 | Devin e Aslan decidono di sposarsi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un matrimonio last minute animerà le prossime puntate di The. Anche se lo conosce da pochissimo, la psicologa(Serenay Sar?kaya) deciderà infatti di sposare il ‘capo mafia’Soykan (Kivanc Tatlitug). Tale decisione non piacerà però alla futura suocera Hülya (Nur Sürer), che tenterà di sabotare l’unione convincendo il figlio a far firmare alla donna un accordo prematrimoniale. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5; inoltre è disponibile in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.Theda lunedì 15 a venerdì 19chiede addi sposarla S1 E6 – Durante la cena per festeggiare il compleanno di Ergun la situazione degenera e a un certo puntointerviene in difesa dipromettendole amore eterno.